London (ots/PRNewswire) -



Atlantis Healthcare, ein weltweit führender Anbieter von auf klinischen Ergebnissen basierten Lösungen in der Gesundheitsversorgung, ist stolz auf die zwei Auszeichnungen, die sein ,On Path'-Programm letzte Woche auf der PMEA-Preisverleihung der Pharmaindustrie erhielt. Dieses innovative Patientenunterstützungsprogramm wurde in Partnerschaft mit Amgen UK entwickelt.



Matthew Walls, Chairman und CEO von Atlantis Healthcare, sagt dazu: "Wir sind hocherfreut über die beiden Preise, die wir für unser On Path-Programm erhalten haben: ,Excellence in Patient Education and Support' für Patientenaufklärung und -unterstützung sowie ,Excellence in Marketing New Products' für die Vermarktung neuer Produkte."



"Diese renommierten Preise sind eine hohe Anerkennung für unseren einzigartigen Ansatz für Patientenunterstützungsprogramme, die Selbstbehandlung und Therapietreue fördern."



Die Preisrichter sagen dazu: "Dieser eindrucksvolle Beitrag ist ein solides Verhaltensänderungsprogramm, das mit lebensnaher Teilnahme und aufschlussreichem klinischem Feedback gekoppelt ist. Es ist außergewöhnlich, dass dieses Programm breite Akzeptanz beim National Health Service (NHS) gefunden hat. Die Therapietreue der Patienten in diesem Programm war erstaunlich."



Weitere Informationen zum mehrfach preisgekrönten On Path-Programm



On Path ist ein einzigartiges Multikanal-Patientenunterstützungsprogramm, das auf von Atlantis Healthcare für Amgen entwickelten gesundheitspsychologischen Prinzipien beruht. Dieses Programm fördert die erfolgreiche Therapieeinleitung und die Adhärenz mit folgenden Mitteln:



- Tools zur Fortbildung von Patienten, damit sie ihre Krankheit besser selbst behandeln können - Gesundheitsbezogene Ziele - Unterstützung durch persönlichen Gesundheits-Coach, der proaktives Krankheits- und Behandlungsmanagement fördert



On Path hat die Therapietreue sowie das Vertrauen in den Behandlungsablauf verbessert und Bedenken bezüglich Injektionen reduziert. Patienten gaben einen hohen Zufriedenheitsgrad mit dem Programm an.



Richard Wadrup, Senior Marketing Manager, Cardiovascular, bei Amgen, meint dazu: "Die Ergebnisse des Programms waren sehr vielversprechend. Diese Auszeichnung ist eine wohlverdiente Anerkennung für die solide Partnerschaft zwischen den beiden Unternehmen zur Verbesserung der Lebensqualität von Patienten mit Hypercholesterinämie."



Neben den zwei Preisen war das On Path-Programm auch in der engeren Auswahl für den Preis ,Excellence in Creating Value Beyond the Product' für über das Produkt hinausgehende Wertschöpfung. Detaillierte Informationen finden Sie unter: http://bit.ly/2z72jb7.



Informationen zu Atlantis Healthcare



Atlantis Healthcare hat Niederlassungen im Vereinigten Königreich, in Deutschland, Spanien, Australien, Neuseeland und in den USA. Atlantis Healthcare nutzt sein Fachwissen in der Gesundheitspsychologie und der digitalen Technik sowie seine Kreativität zur Erstellung maßgeschneiderter persönlicher Lösungen, die zu optimalen gesundheitlichen Ergebnissen führen.



Das Unternehmen verwendet klinisch bewährte Modelle und akademische Forschung für die Entwicklung preisgekrönter Programme zur Verhaltensänderung auf globaler, regionaler und lokaler Ebene.



Erfahren Sie mehr unter: www.atlantishealthcare.com



Ausführliche Informationen über die Arbeit und das Leistungsangebot von Atlantis Healthcare erhalten Sie von: Sarah Vine, Director of Strategy (sarah.vine@atlantishealthcare.com ), +44-20-8747-4360



OTS: Atlantis Healthcare newsroom: http://www.presseportal.de/nr/110063 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_110063.rss2