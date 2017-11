Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist mit einem Minus in den Donnerstagshandel gestartet. Der Leitindex SMI knüpft damit an die Abgaben des Vortages an und entfernt sich somit weiter vom erst am selben Tag erreichten Jahreshoch von 9'361 Punkten. Die Vorgaben aus Asien waren negativ ausgefallen, sowohl Hang Seng als auch Shanghai Composite mussten Rückschläge hinnehmen. Währenddessen blieb die Börse in Tokio aufgrund eines Feiertages geschlossen.

Am heutigen Tag leiden die Börsen ausserdem sowohl in der Schweiz als auch in Deutschland weiter darunter, dass Euro und Franken nach den Aussagen im Protokoll der US-Notenbank Fed gegenüber dem US-Dollar an Stärke gewinnen. Trotzdem wird für den heutigen Tag aber grundsätzlich mit einem eher ruhigen Handel gerechnet. Aus den USA wird es keine weiteren Impulse geben, da an den dortigen Märkte wegen Thanksgiving nicht gehandelt wird.

Der Swiss Market Index (SMI) verliert bis um 09.30 Uhr 0,24% auf 9'269,46 Punkte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gibt um 0,22% auf 1'490,44 Zähler nach und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,24% auf 10'625,13 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren 23 im Minus, sechs im Plus und einer (Kühne+Nagel) unverändert.

Am stärksten bei den Blue Chips geben im frühen Handel erneut die Valoren von Sonova (-1,0%) nach einer ...

