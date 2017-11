Baden-Baden (ots) - Zahlreiche Prominente haben sich zu Weihnachten etwas ganz Besonderes ausgedacht, um hilfebedürftige Kinder zu unterstützen: Sie versteigern Außergewöhnliches und Unvergessliches bei United Charity, Europas größtem Charity-Auktionsportal. Jeder Erlös kommt dabei ohne Abzug verschiedenen Hilfsorganisationen für Kinder und Jugendliche zugute.



Sylvie Meis bei "Let's Dance" persönlich kennenlernen, Anastacia auf einem ihrer Konzerte treffen, sich in den Pullover von Robbie Williams oder Elyas M'Barek einkuscheln, Frauke Ludowig einen Tag lang bei "RTL - Exclusiv" begleiten oder die Lederhose von Andreas Gabalier zum nächsten Volksfest tragen: Diese und noch zahlreiche weitere Auktionen von und mit den Stars sorgen unterm Weihnachtsbaum für strahlende Augen und ungläubige Gesichter - schließlich gibt es diese Dinge und Erlebnisse normalerweise nicht zu kaufen. Auch jenseits der glamourösen Welt der Stars bietet United Charity ganz besondere Weihnachtsgeschenke: Insgesamt finden Geschenkesuchende dort rund 350 einzigartige Auktionen.



United Charity ist Europas größtes Charity-Auktionsportal und versteigert einmalige Erlebnisse und Geschenke sowie Treffen mit Prominenten für Kinder in Not. Das Internet-Bietverfahren von United Charity ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängig mitzusteigern. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurde von Dagmar und Karlheinz Kögel 2009 ins Leben gerufen. Seitdem wurden mehr als sieben Millionen Euro gesammelt. Die Auktionserlöse fließen zu 100 Prozent in Projekte und Einrichtungen, die bedürftige Kinder unterstützen.



