L&T Technology Services Limited (NSE: LTTS), ein führendes global tätiges Unternehmen für Pure-Play-Engineering-Dienstleistungen hat bekannt gegeben, dass es von der unabhängigen globalen Marktforschungsfirma NelsonHall in seiner neuesten NEAT-Evaluierung für Internet of Things (IoT) -Dienstleister in der Kategorie "Leader" positioniert wurde. LTTS ist der einzige globale Pure-Play-Engineering-Dienstleister, der in der Kategorie "Leader" positioniert ist.

LTTS wurde aufgrund seiner Fähigkeit, künftige Kundenanforderungen zu erfüllen und den Kunden von IoT-Diensten unmittelbare Vorteile zu bieten, als führend im Vergleich zu seinen Mitbewerbern identifiziert.

Dominique Raviart, IT Services Practice Director bei NelsonHall meinte: "L&T Technology Services hat eine Reihe von Stärken, die es für den industriellen IoT-Sektor relevant machen. Das Unternehmen hat einen Hintergrund in der Fertigungsindustrie. Es baut sein IoT-Portfolio aktiv aus, hat eine eigene IoT-Plattform geschaffen und erstellt weiterhin IP-basierte Anwendungsfälle. Außerdem hat LTTS einen Hintergrund im ER&D-Sektor, was bedeutet, dass es ein Kontinuum in der Bereitstellung von Diensten bieten kann, von Produktdesign und -entwicklung bis hin zur IoT-Plattform."

Mr. Bhupendra Bhate, Chief Operating Officer und Vollzeit-Direktor bei LTTS bemerkte: "Digital Engineering gestaltet die Dinge der Zukunft. LTTS als führendes Unternehmen für Pure-Play-Engineering-Dienstleistungen steht an vorderster Front der digitalen Welle und investiert seine Ressourcen und Fähigkeiten in transformative Bereiche wie eingebettete Systeme und Plattformen, die Mensch-Maschine-Schnittstelle, Big-Data-Analytik, integrierte Produktion- und Vermögensverwaltung und Design Thinking. Anerkennungen wie diese von NelsonHall sind ein Beweis dafür, dass unser strategischer Fokus auf moderne Technologie die gewünschten Ergebnisse bringt."

Das Profil von NelsonHall hinsichtlich der IoT-Fähigkeiten von LTTS identifizierte sein breites IoT-Dienstleistungsportfolio, das IoT-Plattformen und Konnektivitätsdienste, vernetzte Geräte und ER&D-Dienstleistungen für die Intelligente Fertigung umfasst.

Einige der wichtigsten IoT-Lösungen, die in den globalen Kundenprojekten von LTTS eingesetzt wurden, beinhalten:

WAGES, die Cloud-basierte Utility-Nutzungsüberwachungslösung von LTTS, die speziell dafür entwickelt wurde, Betriebsleitern zu helfen, Verbrauchsdaten von verschiedenen Standorten aus zu erfassen und sie als KPIs über ein einheitliches Dashboard zu visualisieren. WAGES bezieht sich auf Wasser, Luft, Gas, Strom und Dampf (Water, Air, Gas, Electricity, Steam), die wichtigsten Inputs in einem Fertigungsprozess, die von der Lösung nachverfolgt und überwacht werden. LTTS hat eine Remote-Asset-Performance-Management-Lösung für einen Großbauprojekt entwickelt, dessen Ziel es ist, 30.000 Vermögenswerte über 500 Anlagearten abzudecken, was zu einer erwarteten 12%igen Verbesserung der Anlagenauslastung und reduzierten Kosten führt, da sich die zeitliche Verfügbarkeit von Vermögenswerten verbessert. Die Lösung für persönliche Schutzausrüstung von LTTS umfasst IoT-fähige persönliche Schutzausrüstung, ein Beispiel für fortschrittliche tragbare Technologie für den industriellen Einsatz, die einen Zigbee-Schnittstellenmechanismus verwendet, bei dem Warnungen und Benachrichtigungen sowohl an das Personal als auch an die Vorgesetzten im Falle eines Verstoßes gesendet werden.

Darüber hinaus identifizierte NelsonHall die wichtigsten Stärken von LTTS, darunter:

Ein Hintergrund in der intelligenten Fertigung, ein Bereich, auf den die Nachfrage nach IoT zurückzuführen ist

Eine Vertrauenswürdigkeit bei Elementen von IoT-Diensten, nämlich eingebettete Systeme, Maschinenbau, Konnektivität und Telekommunikationsdienste

Finanzielle Möglichkeiten zur Investition in IoT-Angebote

Die Entwicklung proprietärer IP

NelsonHall wies darauf hin, dass LTTS in die Entwicklung von IP-Anwendungsfällen und die Schaffung von wiederverwendbaren Intellectual Assets wie der intelligenten Gebäudehülle i-BEMS investiert, die "Net-Zero" beim Energie- und Gebäudemanagement ermöglicht.

Über L&T Technology Services Limited:

L&T Technology Services Limited (LTTS) ist eine börsennotierte Tochtergesellschaft von Larsen Toubro Limited, die sich auf Engineering- und F&E-Dienstleistungen (ER&D) für Kunden auf der ganzen Welt konzentriert. Wir bieten Beratungs-, Planungs-, Entwicklungs- und Prüfdienste innerhalb des gesamten Lebenszyklus von Produkt- und Prozessentwicklung an. Zu unserer Kundenbasis zählen 52 Unternehmen der Fortune 500 und 48 der führenden Unternehmen im Bereich ER&D aus den Branchen Industrieprodukte, Medizintechnik, Transportwesen, Telekommunikation und Hightech sowie aus den verarbeitenden Industrien. Unser Firmensitz befindet sich in Indien, und wir haben rund 11.000 Mitarbeiter, die auf 15 globale Lieferzentren, 28 globale Verkaufsbüros und 38 Innovationslabors in Indien verteilt sind (Stand: 30. September 2017).

Über NelsonHall:

NelsonHall ist die weltweit führende Analystenfirma, die sich zum Ziel gesetzt hat, Unternehmen dabei zu unterstützen, die "Kunst des Möglichen" bei IT- und Unternehmensdienstleistungen der nächsten Generation zu verstehen. Mit Analysten in den USA, dem Vereinigten Königreich und Kontinentaleuropa bietet NelsonHall Buy-Side-Organisationen detaillierte und wichtige Informationen zu Märkten und Anbietern, die diesen helfen, schnelle und fundierte Beschaffungsentscheidungen zu treffen. Für Anbieter bietet NelsonHall fundierte Kenntnisse der Marktdynamik und der Benutzeranforderungen, um diese bei der Verbesserung ihrer Markteinführungsstrategien zu unterstützen. NelsonHall betreibt rigorose und originäre Forschung und wird für die Qualität und Umfang ihrer fundierten Analyse weithin respektiert.

