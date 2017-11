Das auf Vanadium spezialisierte australische Bergbauunternehmen Technology Metals Australia Ltd. (ASX: TMT; WKN: A2DG4Q; ISIN: AU000000TMT8) entwickelt sein Projekt Gabanintha in Westaustralien konsequent und rasch. Um bei dem vorgegebenen Tempo auch den Überblick zu behalten, ist ein regelmäßiges Update der Geschehnisse sehr hilfreich. Am 20. November 2017 veröffentlichte das Management daher erneut eine Nachricht, in der das Unternehmen für seine Aktionäre den aktuellen Entwicklungsstand zusammenfasst. Nachfolgend die Übersicht der Themen: Erweiterung der bestehenden Ressource nebst Höherstufung großer Teile in die "indicated" Kategorie ist in Fertigstellung. Detaillierte metallurgische Testreihen sind in Arbeit Für den Teil der "inferred" Ressource sind die Daten über die Gesteinsdichte, gezogen aus den Bohrungen, eingelangt. Der Marketingkonsulent des Unternehmens hat in China hat viele Treffen mit Endverbrauchern organisiert. aktueller Überblick zum Vanadiummarkt. Ressourcenentwicklung 6 Monate nach dem Listing auf der australischen Börse hatte das Unternehmen bereits per 13. Juni 2017 eine erste Ressource bekannt gegeben. Diese war auf Anhieb mit 62,8 Mio. Tonnen bei 0,8% Vanadium großartig und beinhaltete zudem noch einen hochgradigen Teil mit 29,5 Mio. Tonnen und 1,1% Vanadium. Damit zählte die Erstressource bereits zu den weltweit führenden bei den Graden. Eben hat Technology Metals eine weitere Bohrkampagne beendet. Dabei wurden 72 Löcher, oder 7.491 Meter, mittels Rückspülbohrungen niedergebracht, sowie 13 Bohrlöcher, oder 1.235 Meter, als Diamantbohrungen. Dies diente zur Ressourcenerweiterung und Kategorieerhöhung im nördlichen Block und zur genaueren...

