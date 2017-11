FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 23.11.2017 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS NEX GROUP PRICE TARGET TO 700 (735) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES SSP GROUP PRICE TARGET TO 650 (625) PENCE - 'OVERWEIGHT' - GOLDMAN CUTS MELROSE INDUSTRIES PRICE TARGET TO 250 (260) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES BRITISH LAND CO PRICE TARGET TO 660 (620) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES COMPASS GROUP PRICE TARGET TO 1650 (1595) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC CUTS ADMIRAL GROUP PRICE TARGET TO 2045 (2100) PENCE - 'HOLD' - HSBC CUTS AVIVA PRICE TARGET TO 535 (550) PENCE - 'HOLD' - HSBC CUTS JUPITER FUND TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 610 (575) PENCE - HSBC CUTS RSA INSURANCE PRICE TARGET TO 736 (745) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES ASHMORE GROUP PRICE TARGET TO 370 (310) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES ESURE GROUP PRICE TARGET TO 325 (320) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES HASTINGS GROUP PRICE TARGET TO 260 (230) PENCE - 'REDUCE' - HSBC RAISES LEGAL & GENERAL GROUP PRICE TARGET TO 295 (290) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES PHOENIX GROUP PRICE TARGET TO 820 (810) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 1380 (1350) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES STANDARD LIFE ABERDEEN PRICE TARGET TO 475 (470) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES BIFFA PRICE TARGET TO 290 (270) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES SAGE GROUP PRICE TARGET TO 830 (780) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES SSP GROUP PRICE TARGET TO 520 (450) PENCE - 'NEUTRAL' - LIBERUM CUTS MELROSE INDUSTRIES PRICE TARGET TO 235 (260) PENCE - 'BUY' - PANMURE CUTS THOMAS COOK PRICE TARGET TO 110 (115) PENCE - 'HOLD' - RBC CAPITAL CUTS BABCOCK INTERNATIONAL TARGET TO 1000 (1100) P. - 'OUTPERFORM' - RBC CAPITAL RAISES RENTOKIL INITIAL TARGET TO 350 (300) PENCE - 'OUTPERFORM'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob