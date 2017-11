Hamburg (ots) - In der Schuhbranche ist Heinrich Deichmann, 54, führend in Europa, doch das Herz des Kaufmanns hing zunächst an anderen Metiers. "Ich hatte früher mal überlegt, Arzt zu werden", sagt er im GALA-Interview (Ausgabe 48/17, ab heute im Handel). "Es war immer ein Thema bei uns. Wie auch die Geisteswissenschaften. Wir haben viel über Theologie und Geschichte gesprochen." Irgendwann sei es für ihn dennoch klar gewesen, "dass ich in die Fußstapfen meines Vaters treten wollte". Sein Vater Dr. med. Heinz-Horst Deichmann arbeitete in den Fünfzigerjahren erst als Orthopäde, übernahm dann das Familienunternehmen. Heute setzt die Firma auf VIP-Unterstützerinnen von Cindy Crawford bis Ellie Goulding.



Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichung frei.



OTS: Gruner+Jahr, Gala newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6106 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6106.rss2



Pressekontakt: GALA PR / Kommunikation Frauke Meier Gruner + Jahr GmbH & Co KG Tel.: +49 (0) 40/ 3703 - 2980 E-Mail: meier.frauke@guj.de www.gala.de