Bern (awp/sda) - Der Schweizerische Bankpersonalverband prangert das Vorgehen der Finanzinfrastrukturbetreiberin SIX beim angekündigten Stellenabbau an. Im Gegensatz zu den von SIX an die Medien herausgegebenen Informationen sei keine gewählte Personalvertretung in den Prozess einbezogen worden. Diese Haltung schwäche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...