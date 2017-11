Auf das Jamaika-Chaos folgt eine Hängepartie. Der deutsche Hort der Stabilität kriegt zum ersten Mal kleine Risse - mit womöglich großen Folgen.

Manchmal helfen eben nur Vergleiche mit dem Fußball. Gary Winston Lineker war in den Achtzigerjahren der beste englische Stürmer. Inzwischen arbeitet er als TV-Kommentator, der manchmal so legendäre Sätze wie diesen von sich gibt: "Fußball ist ein einfaches Spiel: 22 Männer jagen 90 Minuten lang einem Ball nach, und am Ende gewinnen immer die Deutschen."

Auf solch vermeintlichen Gewissheiten baut das deutsche Image seit Jahrzehnten auf - oder besser baute. Das hat allerdings nichts damit zu tun, dass Jogi Löws Truppe ab und zu als Verliererin vom Platz geht. Erst Dieselgate beschädigte das Image von made in Germany nachhaltig. Und jetzt setzt das Ende von Jamaika dem deutschen Hort der Stabilität zu.

Dabei sah vor wenigen Monaten noch alles ganz anders aus. Mit der Wahl von Emmanuel Macron zum französischen Präsidenten galt das Worst-Case-Szenario für Europa als abgewendet. Der Rechtspopulistin ...

