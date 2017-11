Wählen wir doch einfach noch mal? Was fällt der Politik eigentlich ein?!? Ein Wutanfall.

Staatskrise? Dass ich nicht lache. Da verhandeln vier Parteien unter den besten wirtschaftlichen Ausgangsbedingungen über eine Zusammenarbeit und kriegen nichts auf die Reihe. Da finden sich 45 Milliarden im Haushalt, die man für sinnvolle Investitionen in Bildung, Entlastung und Zukunftstechnologien verwenden könnte, aber die Gespräche werden vom ewig Gestrigen beherrscht.

Was braucht ihr, liebe Politikerinnen und Politiker, eigentlich noch, um euren Job zu machen? Eine neue schriftliche Einladung der Wählerinnen und Wähler, die ihr dieses Mal dann vielleicht ernst nehmt? Wer es sich so leicht macht, ein Mandat der Bevölkerung zu verschleudern, auch wenn es ein kompliziertes ist, der hat Regieren nicht verdient. Ihr wollt uns zwingen, mit unserem Wahlrecht so schludrig umzugehen? Einfach noch mal wählen, weil es dann ja vielleicht besser passt? Das ist eine Zumutung. Es zeugt von einer unbändigen Arroganz. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...