WDX belegt Platz 18 in der 17. alljährlichen Rangliste Hiscox Tech Track 100 der Sunday Times, die aus den führenden 100 privaten Firmen im Bereich Technologie, Medien und Telekommunikation (TMT) in Großbritannien bestand. WDX verzeichnete ein durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum in Höhe von 155 in den letzten drei Jahren und die Umsätze erreichten 6,4 Mio. im September 2016 und 9 Mio. bis Ende September 2017.

Einer Bekanntmachung von WDX vom November 2017 zufolge rangiert das Unternehmen zudem auf Platz 19 im Deloitte UK Technology Fast 50 von 2017, einem Ranking der 50 am schnellsten wachsenden Technologieunternehmen in Großbritannien. Die Rankings basieren auf dem prozentualen Umsatzwachstum der letzten vier Jahre. In diesem Zeitraum ist WDX um 1.563 gewachsen. WDX führte dieses Umsatzwachstum auf die harte Arbeit des Teams und den positiven Mentalitätswandel gegenüber Technologie in der Vermögens- und Beteiligungsverwaltungsbranche zurück.

Dem CEO von WDX Gary Linieres zufolge ist das Umsatzwachstum das Verdienst des Teams. Er sagte: "Wir fühlen uns geehrt, 2017 zur Nummer 18 im Sunday Times Tech Track und Nummer 19 im Deloitte Technology Fast 50 (siebter in der Fintech-Kategorie) gekürt worden zu sein. Das ist ein großer Erfolg für unser Unternehmen und Ergebnis der harten Arbeit und kontinuierlichen Innovation unseres Teams und ich freue mich, dass es die ihm zustehende Anerkennung bekommt.

Technologie spielt eine zunehmend wichtige Rolle bei der Gestaltung der Vermögensverwaltungsbranche und unser Wachstum ist auf den sich ständig wandelnden Markt und die steigende Nachfrage nach innovativen Lösungen in unserer Branche zurückzuführen. Unsere Kundenliste wächst weiter und wir sind gespannt darauf, was das Jahr 2018 alles bringen wird."

David Cobb, Lead Partner der Deloitte UK Technology Fast 50, sagte: "Der Deloitte UK Technology Fast 50 von 2017 zeigt, dass immer noch enorme Wachstumsraten möglich sind, wobei die Softwaresektoren eine besondere Stärke zeigen; sie hatten in den letzten vier Jahren die meisten Einträge. Das diesjährige Ranking unterstreicht, wie wichtig es ist, innovativ zu sein, hochqualifizierte Talente zu rekrutieren und ein Nischenprodukt oder eine Nischendienstleistung zu finden."

WDX ist Microsofts bevorzugter Vermögensverwaltungspartner und das einzige Vermögenstechnologieunternehmen, das 2017 in den Technologie-Rankinglisten von sowohl Sunday Times und Deloitte aufgeführt ist. Es entwickelt sich rasch zum Marktführer mit beträchtlichem Wachstum und wurde 2016 von der Sunday Times auf Platz 11 der am schnellsten wachsenden Start-ups gelistet. Sein Umsatz wuchs 2014 um 700+ und es verzeichnete seitdem ein durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum in Höhe von 155 in den in letzten drei Jahren, wobei die Umsätze 6,4 Mio. im September 2016 und 9 Mio. bis Ende September 2017 erreichten. WDX hat Kunden in Großbritannien, Europa und den USA und plant 2018 eine weitere Expansion über Nordamerika und Europa hinaus.

WDX ist auf die Bereitstellung von Kundenmanagement- und Business-Intelligence-Lösungen für die Vermögens- und Beteiligungsverwaltungsbranche spezialisiert.

Weitere Informationen über WDX finden Sie unter www.wealth-dynamix.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

