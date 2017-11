Vor kurzem hat man in der Ölbranche die Quartalsergebnisse vorgelegt. Insgesamt lieferten die Ölgesellschaften solide Ergebnisse, wobei im Schieferbereich die Erwartungen trotz der Folgen von Hurrikans Harvey übertroffen wurden, und zwar durch die Bank: von Devon Energy (WKN:925345) über EOG Resources (WKN:877961) bis hin zu Marathon Oil (WKN:852789).



Was in diesem Quartal jedoch auffällig war, war nicht die gute Entwicklung dieser Unternehmen im aktuellen Marktumfeld, sondern die bemerkenswerte Veränderung in der Philosophie bei den Großen der Branche. Anstatt zu verkünden, wie schnell sie ihre Produktion steigern können, haben die meisten hervorgehoben, Renditen zu erwirtschaften. Das ist eine Veränderung, die in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...