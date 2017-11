IRW-PRESS: Altiplano Minerals: Altiplano erwirbt 50 % Beteiligung an der historischen Gold-Kupfer-Mine Farellon in Chile - Einlagerung von 200 Tonnen Material aus Kupfer-Gold-Ader für erste Massenproben

Altiplano erwirbt 50 % Beteiligung an der historischen Gold-Kupfer-Mine Farellon in Chile Einlagerung von 200 Tonnen Material aus Kupfer-Gold-Ader für erste Massenproben

22. November 2017 - Altiplano Minerals Ltd. (TSX-V:APN) (OTCQB:ALTPF) (FWB:9AJ1) (APN oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass es im Rahmen des Joint-Venture mit Comet (das CJV) eine Beteiligung von 50 % erworben hat.

Im Zuge dieses gemeinsamen Projekts wurde in der historischen Kupfer-Gold-Mine Farellon in Chile mit dem Abbau von Material aus einer Aderstruktur mit Kupfer-Gold-Magnetit-Mineralisierungen begonnen. Kurz nach dem Abschluss des Vortriebs für die Querschnitte zum Cu-Au-Adersystem am 15. November wurden erste Sammelproben genommen. Derzeit hat das CJV mehr als 200 Tonnen mineralisiertes Material aus der Ader eingelagert, das gebührenpflichtig zerkleinert werden soll. Das CJV trifft bereits Absprachen mit einem Zerkleinerungsbetrieb für die Aufbereitung ihrer ersten Charge des Cu-Au-Materials.

Der CEO des Unternehmens John Williamson sagte dazu: Wir freuen uns, dass wir die Sammelproben für unser erstes Projekt vorliegen haben und sind gespannt auf die Verkaufsergebnisse des mineralisierten Materials der Kupfer-Gold-Magnetit-Ader. Wir werden voraussichtlich 2.000 Tonnen mineralisiertes Material abbauen, um das Potenzial des Projekts zu beurteilen.

Als Teil des laufenden Programms setzt CJV die Empfehlungen im APEX-Bericht vom 10. Februar 2017 (auf SEDAR veröffentlicht) für die Erschließung des Projekts Farellon in die Tat um. Außerdem verlässt sich das Unternehmen bei der Einschätzung von Gehalt und Mächtigkeit der Mineralisierung auf die Aufzeichnungen zum früheren Betrieb, Untertageproben und ähnliche Arbeiten sowie die aktuellen Diamantbohrungen. Auf der Liegenschaft gibt es keine Mineralressourcen oder Reserven und die aktuellen Explorationstätigkeiten sind Teil eines Programms, um zu entscheiden, ob Mineralressourcen identifiziert werden können.

Osbaldo Zamora Vega, P.Geol., Vice-President Exploration von Altiplano, hat in seiner Eigenschaft als qualifizierter Sachverständige im Sinne von National Instrument 43-101 den technischen Inhalt dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.

Über Altiplano

Altiplano Minerals Ltd. (APN: TSX-V) ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das auf die Evaluierung und den Erwerb von Projekten mit großem Ausbaupotenzial - von der Entdeckung bis hin zum Endstadium der Produktion - in Kanada und auch anderen Ländern spezialisiert ist. Die Unternehmensführung hat bereits mehrfach unter Beweis gestellt, dass sie Chancen nutzen, Herausforderungen erfolgreich bewältigen und Wertschöpfung für das Unternehmen generieren kann. Nähere Einzelheiten zu Altiplano finden Sie auf der Webseite www.altiplanominerals.com.

FÜR DAS BOARD: John Williamson e.h. President und CEO Tel: (780) 437-6624 Weitere Informationen erhalten Sie über: Jeremy Yaseniuk, Director jeremyy@altiplanominerals.com Tel: (604) 773-1467 Renmark Financial Communications Inc. Laura Welsh: lwelsh@renmarkfinancial.com Tel.: (416) 644-2020 oder (514) 939-3989 www.renmarkfinancial.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemeldung enthält gewisse Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen gelten. Sämtliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen - mit Ausnahme von historischen Fakten -, die sich auf Explorationsbohrungen, Abbauaktivitäten und andere vom Unternehmen erwartete Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, gelten als zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl das Unternehmen annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu. Die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können wesentlich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, zählen unter anderem Marktpreise, Abbau- und Explorationserfolge, Kontinuität der Mineralisierung, Unsicherheiten in Bezug auf den Erhalt der erforderlichen Genehmigungen, Lizenzen und Rechtsansprüche, Verzögerungen aufgrund mangelnder Kooperation Dritter, Änderungen in der Regierungspolitik hinsichtlich der Exploration und Förderung von Rohstoffen, sowie die dauerhafte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmittel und die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen, und dass sich die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen erheblich von jenen unterscheiden können, die in den zukunftsgerichteten Aussagen angenommen wurden. Anleger, die nähere Informationen zum Unternehmen wünschen, werden auf die laufende Berichterstattung des Unternehmens unter www.sedar.com verwiesen.

