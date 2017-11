Bern (awp/sda) - Milchbauern machen zum wiederholten Mal darauf aufmerksam, dass die Produktionsbedingungen in ihrer Branche schlecht seien. Die Gewerkschaft Uniterre hat am Donnerstag in Bern eine Petition "für einen fairen Milchpreis" lanciert. Sie sei "müde von der Einsicht, dass sich wirklich nichts in die richtige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...