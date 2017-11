London - Aktuell sprechen viele gute Gründe für eine positive Prognose für die europäischen Aktienmärkte, so die Experten von Legal & General Investment Management (LGIM). "Die Wirtschaft boomt, die Gewinne steigen, die politische Lage ist so stabil wie seit Jahren nicht und die europäischen Märkte hinken der weltweiten Entwicklung so lange hinterher, dass sicherlich der Zeitpunkt gekommen ist, den Rückstand aufzuholen", sage Lars Kreckel, Global Equity Stratege bei LGIM.

