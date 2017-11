edding AG steigert Jahresumsatz

edding AG steigert Jahresüberschuss

Die edding AG erwartet für das Geschäftsjahr 2017 gegenüber der letzten Prognose einen höheren Jahresüberschuss im Einzelabschluss der edding AG nunmehr im Bereich zwischen 5,5 - 7,0 Mio. EUR (vorher 4,2 - 5,7 Mio. EUR).

Für diese Verbesserung sind zwei Gründe maßgeblich. Aus der in 2016 erfolgten Anwachsung der Grundstücksgesellschaften für unsere Standorte Wunstorf und Bautzen an die edding AG erhalten wir einmalig Gewerbesteuererstattungen für Vorjahre in Höhe von 663 TEUR. Weiterhin sind Dividendenzahlungen von Auslandsgesellschaften im Konzernverbund um 661 TEUR höher ausgefallen als geplant.

Die Prognosekorridore für Umsatz und EBIT auf Konzernebene bleiben unverändert.

Kontakt: Herr Sönke Gooß (Vorstand Finanzen) Telefon 04102-808 200, E-Mail an: investor@edding.de oder Fax 04102-808 204.

Ahrensburg, 23.11.2017 Der Vorstand

