Daun (ots) - Immer mehr Menschen hören Radio über DAB+. Laut dem jüngsten Digitalisierungsbericht stieg der Anteil der Haushalte, die über DAB+ Empfänger verfügen, mit 15,1 Prozent in den vergangenen fünf Jahren auf mehr als das Dreifache. Der Digitalradio-Weltverband bilanziert 9,91 Mio. verkaufte DAB+ Digitalradio-Empfänger in Deutschland. Und wer ein DAB+ Radio hat, der nutzt es auch: Denn UKW hat dem vollständig rauschfreien Digitalsound in Stereoqualität via DAB+ nichts entgegenzusetzen. Mit der Nachverdichtung des Digitalradio-Sendenetzes und zahlreichen Neuaufschaltungen gehört die deutsche Infrastruktur zur Verbreitung des digitalen UKW-Nachfolgers inzwischen zu den Besten der Welt. Für das bundesweite und regionale Programmangebot stehen für 2018 zudem erhebliche Zuwächse in den Startlöchern.



Außerdem in dieser Ausgabe:



Was das Fernsehen der nächsten Generation zu bieten hat, zeigt unsere Vorstellung von waipu.tv. Passend verlost InfoDigital drei 1-Jahres-Perfekt-Pakete von waipu.tv inklusive Chromecast. Eine weitere Zukunftstechnologie beleuchten wir in unserem Einkaufsberater Virtual Reality. Im Artikel Adressable TV behandeln wir personalisierte Werbung auf dem Fernseher, die mit zunehmender Nutzung smarter TVs immer näher rückt. Mit 5G, Podcasts, WLAN-Mesh-Systemen und sprachgesteuerten Assistenten behandeln wir zahlreiche weitere Zukunftsthemen. Für den Weihnachtseinkauf haben wir Ihnen DAB+ Digitalradios der verschiedensten Bauformen zusammengestellt. Auch eine aktuelle Wandhalterung aus dem Hause One For All stellen wir vor. Bei den Events schlugen die Medientage München mit Debatten um einen UKW-Abschaltungstermin und Regulierungsthemen Wellen. Der FRK-Kongress überraschte mit einem neuen Vorschlag zur Finanzierung des Gigabit-Breitbandausbaus. Passend erläutert unser Expertenbeitrag das Thema Netzneutralität und deren Vorteile für den Nutzer. Von der PTKO bringen wir Neues von der Fernsehproduktion mit kleinem und kleinstem Besteck.



Dies und vieles mehr lesen Sie in der InfoDigital 12/2017 (Nr. 357), die ab Freitag, 24. November im Handel sowie im Internet als E-Paper erhältlich ist.



OTS: INFOSAT Verlag newsroom: http://www.presseportal.de/nr/51028 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_51028.rss2



Pressekontakt: Redaktion InfoDigital Tel.: 06592/929 8721 www.infodigital.de www.infosat.de www.digitalmagazin.info www.satfinder.info