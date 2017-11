Frankfurt - Heute feiern die USA Thanksgiving, so die Analysten der Helaba.Für die Finanzmärkte gebe es dennoch zahlreiche Einflussfaktoren, denn der Datenkalender sei gut gefüllt. Neben den Detailschätzungen zum BIP-Wachstum in Deutschland und Großbritannien seien die Einkaufsmanagerindices von Bedeutung. In Deutschland, Frankreich und der Eurozone stünden die vorläufigen Werte des Verarbeitenden Gewerbes und des Dienstleistungssektors zur Veröffentlichung an. Die Vorgaben vonseiten der sentix- und ZEW-Umfragen seien freundlich. Dennoch dürfe bezweifelt werden, dass sich die Stimmung aufgrund der bereits sehr hohen Niveaus nochmals verbessern könne. Die Analysten würden stabile Werte für wahrscheinlich halten. Dies gelte auch mit Blick auf den ifo-Geschäftsklimaindex, der morgen auf dem Programm stehe.

