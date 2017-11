München (ots) -



In Berlin haben am 15. November 2017 die Dreharbeiten zu "Die Heiland: Wir sind Anwalt" (AT) begonnen. Die neue Serie ist durch ein reales Vorbild inspiriert: die Berliner Anwältin Pamela Pabst, Deutschlands erste blinde Strafverteidigerin.



Die Dreharbeiten zur ersten Staffel von sechs Folgen finden in zwei Blöcken in Berlin statt: der erste vom 15. November bis zum 20. Dezember 2017, der zweite voraussichtlich ab März 2018.



Romy Heiland (Lisa Martinek), eine ambitionierte Rechtsanwältin, ist von Geburt an blind - nun ja, fast: Romy hat ein Prozent Sehrest, an dem sie sehr hängt. Sie eröffnet ihre erste eigene Anwaltskanzlei in Berlin und engagiert Ada Holländer (Anna Fischer), die ihr vom Arbeitsamt vermittelt wird. Bisher war die eigensinnige Ada ein hoffnungsloser Fall, das Angebot von Romy ist ihre letzte Chance auf einen Job. Romys Eltern Karin (Peggy Lukac) und Paul Heiland (Rüdiger Kuhlbrodt), die gewohnt sind, sich zu kümmern, kommen mit der neuen Selbstständigkeit ihrer Tochter nicht klar. Glaubt Romy wirklich, dass diese neue, rotzfreche Assistentin die richtige Wahl ist? Und warum nur hat ihre Tochter sich von ihrem Lebensgefährten Ben Ritter (Peter Fieseler) getrennt? Obwohl Ada alles andere als qualifiziert ist für diesen Job, erweist sie sich schnell als große Stütze und Bereicherung. Sie beschreibt Mandanten und Fotos, sie liest Akten vor und hilft Romy, sich zurechtzufinden. Romys Blindheit zwingt die Anwältin dazu, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, sie hat ein phänomenales Gedächtnis und hört das Zittern der Stimme, wenn jemand lügt. Nicht selten profitiert sie davon, dass Gegner und Klienten sie unterschätzen. Es ist ihr egal, ob ihre Mandanten Universitätsprofessoren aus Charlottenburg oder Kleinkriminelle aus Neukölln sind. Ada tickt da anders: Aus dem Bauch heraus ergreift sie Partei - leider nicht immer für Romys Mandanten.



"Die Heiland: Wir sind Anwalt" (AT) ist eine Produktion der Olga Film im Auftrag der ARD-Gemeinschaftsredaktion Serien im Hauptabendprogramm. Produzentin ist Viola Jäger, ausführende Produzentin Nina Viktoria Philipp. Die Regie der Folgen 1 bis 3 führt Christoph Schnee, die Kamera Diethard Prengel. Die Drehbücher verfassten Jana Burbach (Headautorin), Nikolaus Schulz-Dornburg, Christoph Callenberg, Michael Gantenberg und Stefan Barth. Executive Producer der ARD-Gemeinschaftsredaktion Serien im Hauptabend und Redakteurin ist Daria Moheb Zandi (rbb); redaktionelle Mitarbeit: Rudolf Bohne (rbb).



