zu Teil 14: Elektrisches Feld und Kondensator

Polarisation und elektrostatische Influenz sind Erscheinungen, die durch die Kraftwirkung des elektrischen Feldes hervorgerufen werden. Diese Wirkungen sind neben der Stärke des elektrischen Feldes auch von den Materialkombinationen abhängig. Dabei gilt es bei der Polarisation zu unterscheiden, ob es sich um Isoliermaterial handelt, welches im molekularen Aufbau bereits Dipole bildet oder nicht.

Polarisation

Die elektrostatische Polarisation beschreibt eine Beeinflussung, die durch die Kraftwirkung des elektrischen Feldes verursacht wird. Sie bezieht sich allerdings nicht auf metallische Leiter, sondern ausschließlich auf Isolierstoffe.

Mit folgendem Versuch wird deutlich, welche Wirkung das elektrische Feld auf unterschiedliche Isolierstoffe hat. Als Basis der Betrachtung nimmt man Vakuum (in der Praxis auch trockene Luft) als Isolierstoff zwischen den Elektroden-Platten. Schließt man diese Platten dann an eine Gleichspannungsquelle an, so ergibt sich die Aufladung des Plattenpaars, die nach einiger Zeit beendet ist. Würde man jetzt das Vakuum zwischen den Platten durch ein anderes Isoliermaterial ersetzen, würde es bei gleicher Spannung noch zu einem Nachladevorgang kommen. Diese Erscheinung lässt sich mit der unterschiedlichen Polarisierbarkeit der Isolierstoffe erklären. Bei näherer Betrachtung muss man zwei Arten von Polarisation unterscheiden:

Elektronen-Polarisation und

Ionen-Polarisation.

Sind die Moleküle eines Isolierstoffes nach außen hin noch ungeladen (Bild?61a) und bilden unter der Einwirkung eines elektrischen Feldes ausgerichtete, molekulare Dipole (Bild?61b), spricht man von einer Elektronen-Polarisation.

Bei der Ionen-Polarisation sind molekulare Dipole bereits durch den molekularen Aufbau des Isolierstoffes vorhanden - aber ungeordnet (Bild?61c). ...

