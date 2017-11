Berlin (ots) - Die Beziehung ist so hart wie der Stoff um den es geht: Zum 43. Mal findet am kommenden Wochenende vom 24. bis zum 26. November bei der Messe Berlin die MINERALIS Berlin statt. Damit trägt die Messe den Titel der ältesten Gastveranstaltung auf dem Gelände unter dem Funkturm.



In diesem Jahr präsentieren 150 Aussteller aus 24 Ländern funkelnde Kristalle, geschliffene, edle Steine, Millionen Jahre alte Versteinerungen, Urzeittiere und fossile Pflanzen. Besucher finden in der Halle am Nordeingang außerdem Schmuck, Fachliteratur, Vitrinen sowie Geo- und Sammlerzubehör.



"Wir freuen uns über die Jahrzehnte währende Treue. Das ist wirklich schon eine Beziehung, so fest wie Stein", so Dr. Ralf Kleinhenz, Senior Vice President und Leiter des Bereichs für Gastveranstaltungen bei der Messe Berlin. "Wir sind über die vielen Jahre ein etablierter Treffpunkt von Sammlern, Paläontologen, Hobby- und Profimineralogen, Wissenschaftlern und Steinliebhabern geworden. Das haben wir auch der guten Zusammenarbeit mit der Messe Berlin zu verdanken", so Doris Pfundt, Leiterin der MINERALIS. "Bei allem Wachstum in den vergangenen vier Jahrzehnten hin zu einer internationalen Veranstaltung bleibt unser Anspruch, den persönlichen, individuellen Kontakt zu dem 'Sammler' zu ermöglichen."



Neben den zahlreichen eigenen Veranstaltungen, wie zum Beispiel der IFA und anderen internationalen Leitmessen, spielen Gastveranstaltungen für das Geschäft der Messe Berlin eine große Rolle. Das Spektrum reicht von kleinen Messen bis zu Großkongressen mit weit über 10.000 Teilnehmern.



