Hamburg (ots) - Noch bis Freitag, 24. November, 15 Uhr, können Medienmacher bei den kress Awards ihre Stimme abgeben. Wer noch nicht Teil der kress-Community ist, aber mitstimmen möchte: Formlose Mail mit dem Betreff kressAwards bitte direkt an rebecca.wieser@oberauer.com zusenden. Sie werden dann noch rechtzeitig zur Stimmabgabe eingeladen.



Als Chefredakteurin bzw. Chefredakteur des Jahres sind nominiert:



Andreas Cichowicz, NDR



Kurzporträt und Begründung kress unter https://kress.de/news/detai l/beitrag/139042-andreas-cichowicz-behaelt-die-ard-nachrichtenlage-im -blick.html



Birgit Wentzien, Deutschlandfunk



Kurzporträt und Begründung kress unter https://kress.de/news/detai l/beitrag/139045-birgit-wentzien-verschafft-dem-deutschlandfunk-gehoe r.html



Christian Krug, Stern



Kurzporträt und Begründung kress unter https://kress.de/news/detai l/beitrag/139039-christian-krug-haelt-den-stern-erfolgreich-auf-kurs. html



Daniel Steil, Focus Online



Kurzporträt und Begründung kress unter https://kress.de/news/detai l/beitrag/139044-daniel-steil-haelt-focus-online-im-gespraech.html



Florian Harms, T-Online



Kurzporträt und Begründung kress unter https://kress.de/news/detai l/beitrag/139038-florian-harms-macht-aus-t-onlinede-eine-ernstzunehme nde-publizistische-stimme.html



Georg Anastasiadis, Münchner Merkur



Kurzporträt und Begründung kress unter https://kress.de/news/detai l/beitrag/139073-georg-anastasiadis-ist-die-konservative-stimme-aus-m uenchen.html



Jörg Quoos, Funke Zentralredaktion



Kurzporträt und Begründung kress unter https://kress.de/news/detai l/beitrag/139041-bei-funke-hat-joerg-quoos-seine-bestimmung-gefunden. html



Kurt Kister und Wolfgang Krach, Süddeutsche Zeitung Kurzporträt und Begründung kress unter https://kress.de/news/detail/beitrag/13904 0-wolfgang-krach-und-kurt-kister-verschaffen-der-sueddeutschen-zeitun g-weltgeltung.html



Michael Bröcker, Rheinische Post



Kurzporträt und Begründung kress unter https://kress.de/news/detai l/beitrag/139046-michael-broecker-hat-die-rheinische-post-nach-vorne- gebracht.html



Robert Pölzer, Bunte



Kurzporträt und Begründung kress unter https://kress.de/news/detai l/beitrag/139043-robert-poelzer-haelt-die-bunte-im-rampenlicht.html



Im Vorjahr hat die deutschsprachige Medien-Community so gewählt:



Medienmanagerin des Jahres: Julia Jäkel, Vorstandsvorsitzende von Gruner + Jahr



Chefredakteur des Jahres: Giovanni di Lorenzo, Chefredakteur von "Die Zeit"



Newcomerin des Jahres: Nora Beckershaus, Director of Operations & Marketing Refinery29



Mit dem Ehrenpreis Verlegerin des Jahres hat kress zudem Petra Grotkamp, Verlegerin der Funke Mediengruppe, ausgezeichnet. Den Preis hat ihre Tochter Julia Becker, ab Januar 2018 neue Aufsichtsratsvorsitzende der Funke Mediengruppe, in Wien für ihre Mutter persönlich in Empfang genommen. Es war ihr erster großer Auftritt in der Medien-Öffentlichkeit.



