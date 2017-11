Bad Nauheim - Die HVB bietet ein neues strukturiertes Produkt mit Teilkapitalschutzfunktion an, so die Experten der "BÖRSE am Sonntag".Das Produkt befinde sich noch bis 10. November in der Zeichnungsphase. Basiswert des Produkt sei der S&P Global Water Index. Der Index bestehe aus den 50 wichtigsten Aktien aus dem Sektor Wasserversorgung und Wasserinfrastruktur. Rückzahlungstermin des HVB-Produkts (ISIN DE000HVB2266/ WKN HVB226) sei der 14. November 2025. Anleger würden an der Aufwärtsbewegung des Index nicht zu 100 Prozent, sondern nur zu 80 Prozent partizipieren.

