Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt hat sich am Donnerstag von seinen Verlusten im frühen Handel wieder erholt und notiert mittlerweile leicht im Plus. Das am Vortag erreichte Jahreshoch von 9'361 Punkten scheint somit zumindest wieder in Reichweite zu liegen. Allerdings liegen dafür kaum Treiber vor, wie ein Marktteilnehmer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...