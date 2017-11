Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat sich am Donnerstag von seinen Verlusten im frühen Handel wieder erholt und notiert mittlerweile leicht im Plus. Das am Vortag erreichte Jahreshoch von 9'361 Punkten scheint somit zumindest wieder in Reichweite zu liegen. Allerdings liegen dafür kaum Treiber vor, wie ein Marktteilnehmer sagte. Weder von Unternehmens- noch Konjunkturseite gebe es richtungsweisende News und in den USA bleiben die Börsen wegen Thanksgiving geschlossen.

Dafür publizierten am heutigen Tag aufgrund des nahenden Jahreswechsels mehrere Institute ihre Prognosen für 2018. Die Erwartungen bezüglich des weltweiten Wirtschaftswachstums sind weitherum positiv. Angesichts der schon hohen Bewertungen stelle sich aber die Frage, inwiefern die Aktienmärkte hiervon tatsächlich profitieren werden. Ein Marktteilnehmer erklärte dazu, dass die Unternehmen im kommenden Jahr wohl einen grösseren Teil ihrer Barmittel investieren würden, um den künftigen Erfolg zu sichern. Wo organisches Wachstum nur schwer zu bewerkstelligen sei, dürfte auf Übernahmen ausgewichen werden.

Der Swiss Market Index (SMI) gewinnt bis gegen 12 Uhr 0,21% auf 9'311,64 Punkte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) steigt um 0,21% auf 1'496,91 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,14% auf 10'665,71 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren 22 im Plus, sechs im Minus ...

