Luzern - Das Angebot an nachhaltigen Investmentfonds im Schweizer Vertrieb ist in den letzten zehn Jahren doppelt so schnell gewachsen wie der Gesamtmarkt aller Publikumsfonds. Das zeigt eine Studie des Instituts für Finanzdienstleistungen Zug IFZ der Hochschule Luzern. 315 nachhaltige Fonds berücksichtigen die Sozial- und Umweltverträglichkeit. Vor allem institutionelle Anleger fragen vermehrt nach nachhaltigen Investments, aber auch jüngere, gebildete und meist weibliche Privatanleger.

Nachhaltige Anlagen waren früher eine Nische, heute erreichen sie die breite Öffentlichkeit: Seit 2007 ist das Angebot doppelt so schnell gewachsen wie der Gesamtmarkt der Publikumsfonds. Waren es 2007 noch 131 nachhaltige Fonds, so berücksichtigen heute 315 Fonds in ihrem Investmentprozess neben finanziellen Kriterien auch solche der Sozial- und Umweltverträglichkeit.

Sie verwalten mittlerweile ein Vermögen von 103 Milliarden Franken. Das zeigt eine Studie der Hochschule Luzern, in der nachhaltige Investmentfonds mit öffentlicher Vertriebszulassung in der Schweiz analysiert wurden.

Die Nachfrage nach nachhaltigen Investments stammt mehrheitlich von institutionellen Anlegern: Pensionskassen und Versicherungen erkennen die positiven Risikoeigenschaften. Gemeinnützige Stiftungen nehmen die Vorteile zweckkonformer Geldanlagen deutlicher wahr. Auch Privatanleger zeigen immer mehr Interesse: Vor allem Jüngere, Frauen und Personen mit höherem Bildungsgrad oder zivilgesellschaftlichem Engagement sind an nachhaltigen Anlagen interessiert. «Damit noch mehr Anleger nachhaltig investieren, sollten die Anbieter ihre Produkte besser erklären und die positiven sozialen und ökologischen Wirkungen der Geldanlage transparenter darstellen», sagt Studienleiter Manfred Stüttgen.

Auswahlkriterien: Klimaschutz statt Streumunition

Um die Nachhaltigkeit einer Geldanlage auszuweisen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Diese werden oft kombiniert: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...