IRW-PRESS: BELMONT RESOURCES INC: Belmont beantragt Verzichtserklärung hinsichtlich Privatplatzierungspreis

Belmont beantragt Verzichtserklärung hinsichtlich Privatplatzierungspreis

Vancouver (British Columbia, Kanada), 22. November 2017. Belmont Resources Inc. (TSX-V: BEA, FSE: L3L1, DTC Eligible - CUSIP 080499403) (Belmont oder das Unternehmen)

Aufgrund der aktuellen Marktlage wird das Unternehmen bei der TSX Venture Exchange (die Börse) einen Antrag auf eine Verzichtserklärung hinsichtlich des Privatplatzierungspreises stellen, da der geplante Zeichnungspreis unterhalb des gemäß den Bestimmungen zulässigen Mindestpreises liegt.

Das Unternehmen plant, mit einer Finanzierung von bis zu 300.000 Dollar mit zehn Millionen Einheiten zu einem Preis von jeweils 0,03 Dollar fortzufahren. Jede Einheit wird aus einer Stammaktie und einem Aktien-Warrant (ein Warrant) bestehen. Jeder ganze Warrant berechtigt seinen Besitzer, innerhalb von einem Jahr nach dem Abschluss eine weitere Stammaktie des Unternehmens zu einem Preis von 0,05 Dollar zu erwerben.

Abgesehen von anderen verfügbaren Prospektausnahmen, die sich auf die Privatplatzierung auswirken, wird ein Teil der Privatplatzierung gemäß der Ausnahme durchgeführt, die in BC Instrument 45-536 (Exemption from prospectus requirement for certain distributions through an investment dealer) (die Investmenthändlerausnahme) festgelegt ist. Das Unternehmen bestätigt auch, dass es keine wichtigen Fakten oder Änderungen hinsichtlich des Unternehmens gibt, die nicht veröffentlicht wurden.

Das Unternehmen könnte in Zusammenhang mit dieser Finanzierung an qualifizierte Parteien Provisionen in Höhe von acht Prozent in Form von Bargeld und/oder Warrants bezahlen. Die Stammaktien und Warrants unterliegen einer statutenmäßigen Haltefrist und die Finanzierung unterliegt der Genehmigung der Börse.

Das Unternehmen beabsichtigt, die Nettoeinnahmen aus der Privatplatzierung für fortlaufende Explorationen im zu 100 Prozent unternehmenseigenen Lithiumkonzessionsgebiet Kibby Basin (Nevada) zu verwenden. Etwa 100.000 Dollar werden für eine geplante Untersuchung der elektromagnetischen Widerstandsfähigkeit (EM), eine Vertical Electrical Sounding- (VES)-Untersuchung und/oder eine Geothermal Probe-Untersuchung verwendet werden, um Ziele mit einer höheren Wahrscheinlichkeit für das Vorkommen von Grundwasserleitern für die nächste Bohrphase zu identifizieren. 35.000 Dollar werden für die Rückzahlung eines Darlehens sowie der angefallenen Zinsen und 75.000 Dollar für die Zahlung von Verbindlichkeiten aus Handelsgeschäften sowie von aufgelaufenen Verbindlichkeiten verwendet werden. Das restliche Betriebskapital von 100.000 Dollar setzt sich wie folgt zusammen:

Beratungskosten (Recht und Buchführung): 15.000 Dollar, Behördengebühren: 5.000 Dollar, Ausgaben für Büromiete und Kommunikation: 15.000 Dollar, Gebühren für Transferagenten: 5.000 Dollar, Investor- und Shareholder Relations, einschließlich Reisen und Werbung: 25.000 Dollar, Management- und Verwaltungskosten: 30.000 Dollar, Diverses: 5.000 Dollar.

Über Belmont Resources Inc. Belmont ist ein aufstrebendes Ressourcenunternehmen, das sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Mineralkonzessionsgebieten in Kanada und Nevada (USA) beschäftigt.

Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Website: www.BelmontResources.com

--Facebook https://www.facebook.com/Nevadalithium/ --Twitter https://twitter.com/Belmont_Res

Am 30. März 2016 erwarb das Unternehmen 16 Seifenerz-Bergbaukonzessionen mit einer Größe von insgesamt 1.036 Hektar (2.560 Acres) in Esmeralda County (Nevada, USA). Das Konzessionsgebiet Kibby Basin befindet sich 65 km nördlich des Clayton Valley (Nevada). Das Unternehmen ist der Auffassung, dass das Konzessionsgebiet beträchtliches Lithiumpotenzial aufweist. Nach geophysikalischen Boden- und Schwerkraftuntersuchungen wurde im Rahmen von Oberflächenprobennahmen und eines Diamantbohrprogramms auf 2.046 Fuß das Vorkommen von Lithium bei Kibby bestätigt.

Am 11. Juli 2016 gab das Unternehmen bekannt, dass eine an Kibby 16 grenzende Zusatzfläche von 213 x 20 Acres mit Seifenerz-Bergbaukonzessionen mit einer Größe von insgesamt etwa 1.724 Hektar (4.260 Acres) abgesteckt wird. Dadurch vergrößert sich der Grundbesitz im Kibby Basin (das Konzessionsgebiet) auf 2.760 Hektar (6.820 Acres).

Im Rahmen einer Kooperation mit International Montoro Resources Inc. (Besitzverhältnis 50/50) hat Belmont im Uranium City District im Norden der Provinz Saskatchewan (Kanada) zwei wichtige Urankonzession (Crackingstone -982 Hektar und Orbit Lake - 11.109 Hektar) erworben und prüft nun die Möglichkeit, diese in Form eines Joint Ventures zu bearbeiten.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS:

Gary Musil Gary Musil, CFO/Director

Diese Pressemeldung kann zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten, die möglicherweise auch diverse Risiken und Unsicherheiten in sich bergen. Sie basieren auf Annahmen und Einschätzungen der Unternehmensleitung im Hinblick auf zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse und könnten sich aufgrund von Explorationsergebnissen oder anderen Risikofaktoren, die nicht im Einflussbereich des Unternehmens liegen, als falsch erweisen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung zählen auch Aussagen zu einer möglichen Kapitalbeschaffung und der Exploration in unseren Konzessionsgebieten. Die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse könnten sich erheblich von den zukunftsgerichteten Aussagen und Erwartungen des Unternehmens unterscheiden. Zu diesen Risiken und Unsicherheiten zählen unter anderem: dass wir möglichweise nicht in der Lage sein werden, die notwendigen behördlichen Genehmigungen einzuholen; dass wir möglicherweise die notwendigen Mittel nicht aufbringen können; dass die Abschlusskonditionen der Transaktion nicht erfüllt werden können; dass es uns nicht möglich ist, 2017 ein Explorationsprogramm zu organisieren oder durchzuführen; sowie andere Risiken, die sich für ein Mineralexplorations- und -erschließungsunternehmen ergeben könnten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt dieser Pressemeldung und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen bzw. die Gründe für die Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse von den Erwartungen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird von den geltenden Gesetzen gefordert.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=41538 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=41538&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA08049 94030

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA0804994030

AXC0134 2017-11-23/13:17