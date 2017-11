Der Dax schwankt um die 13.000 Punkte. Ein stärkerer Euro hatte den Aktienmarkt belastet, woraufhin solide Wirtschaftsdaten ihn dazu brachten, sich am Mittag wieder zu erholen. Impulse aus den USA wird es nicht geben.

Die Stimmung am europäischen Aktienmarkt bleibt angeschlagen. Der Dax fiel am Vormittag zeitweise unter die psychologisch wichtige Marke von 13.000 Punkten. Am Vormittag erholte er sich zeitweise. Zuletzt notierte er mit 12998 Punkten wieder knapp darunter. Damit schließt er an die schwache Entwicklung am Vortag an.

Das Ringen um eine Regierungsbildung in Berlin macht sich in den Kursen bemerkbar. Außerdem lasten Spekulationen, die US-Notenbank könnte die Zinsen doch nicht so kräftig anheben wie ursprünglich gedacht, auf dem US-Dollar. Das wiederum treibt die europäische Gemeinschaftswährung an. Ein kräftiger Euro schwächt die Absatzchancen der exportstarken Unternehmen der Euro-Zone im Welthandel, weil ihre Waren teurer werden.

Bei den übrigen Indizes war das Bild ähnlich. Der EuroStoxx50 gewann leicht mit 0,42 Prozent auf 3577 Zähler. "Die jüngsten Schwankungen zeigen, dass die Nervosität auf dem Frankfurter Börsenparkett aufgrund der politischen Unsicherheiten zunimmt", sagte Milan Cutkovic, Marktanalyst bei AxiTrader. "Und ohne die Wall Street als treibende Kraft kann der Dax aktuell keinen weiteren ...

