zu Teil 2: Erdung: Bewertung der Messungen

Der vorangegangene Teil gab uns einen tieferen Einblick in die Gegebenheiten der elektrischen Erde, und wir konnten dabei einige Erkenntnisse gewinnen. Die wichtigsten Punkte daraus waren:

Die neutrale Erde ist dort, wo keine Beeinflussung durch eine Erdungsanlage vorliegt.

Wir schreiben ihr das Potential f?=?0?V zu.

Jeder Erder verändert das Potential in seinem Umfeld, wenn Strom durch ihn in die Erde tritt.

Mit wachsendem Abstand vom Erder nimmt die Stromdichte J in der Erde immer weiter ab.

Mit abnehmender Stromdichte nimmt auch die Feldstärke E ab.

Wie die Feldstärke nimmt auch das elektrische Potential ausgehend vom Oberflächenpotential des Erders bis auf den Wert f?=?0 ab

Für einen einzelnen, ungestörten Erder liegt der Punkt f?=?0?V theoretisch im Unendlichen.

Aufgrund des starken Abfalls des elektrischen Potentials mit der Entfernung liegt dieser Punkt in der Realität in einer genügenden Entfernung zum Erder.

Die bei gegebenem Strom durch den Erder auftretende Potentialdifferenz zwischen dem Erder und dem »unendlich« fernen Punkt wird als Erdspannung Ue oder Erdungsspannung bezeichnet.

Der Quotient aus Erdspannung Ue und Strom durch den Erder Ie wird als Ausbreitungswiderstand Ra des Erders bezeichnet.

Der Ausbreitungswiderstand ist maßgeblich vom spezifischen Leitwert des Erdbodens - abhängig.

Das Bild 6 stellt beispielhaft die Verläufe des elektrischen Potentials und der elektrischen Feldstärke einer Kugelelektrode über den radialen Abstand dar.

Der Spannungstrichter und dessen Folgen

Nehmen wir für die folgenden Überlegungen einen kugelförmigen Erder an. Grundsätzlich bildet eine kugelförmige Elektrode ein radiales Feld aus. Das bedeutet, die Feldlinien verlaufen in Richtung des Radius der Kugel, also wie bei einer Sonne die Strahlen. Bei einer in der Erde liegenden Kugel ist die Symmetrie des elektrischen Feldes zur Erdoberfläche hin nicht mehr gegeben. Der Feldverlauf wird an der Grenzfläche zwischen Erde und Luft, je nach Tiefe des eingegrabenen Erders, stark verändert. Praktisch ist es so, dass an der Grenzfläche zwischen Erde und Luft der Vektor der Feldstärke keine senkrechte Komponente mehr haben kann. Wäre dem nicht so, würde ein Teil ...

