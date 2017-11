Mobidiag Ltd, ein finnisches Unternehmen der molekularen Diagnostik, meldete heute den Abschluss einer Vertriebsvereinbarung mit Interlux OÜ, einem Anbieter von Technologien für die Medizin-, Wissenschafts- und Biotechnologiebranche. Im Rahmen der Vereinbarung übernimmt Interlux den Exklusivvertrieb der Amplidiag-Produktreihe in Estland, In-vitro-Diagnosetests und vergleichbare Instrument zur Erkennung von gastrointestinalen Infektionen.

"Dank eines großen Vertriebsnetzes ist unsere Amplidiag-Produktreihe inzwischen in den meisten westeuropäischen Ländern erhältlich. Mit der neuen Vertriebsvereinbarung können wir die Amplidiag-Produktreihe zuerst in Estland, und dann im gesamten baltischen Raum einführen. Wir sind sehr froh, dass Interlux uns im Rahmen der neuen Partnerschaft auf diesem neuen Markt unterstützt", sagte Miquel Vernet, CCO von Mobidiag.

"Die Kooperation mit Mobidiag bietet den Kunden von Interlux hochwertige Diagnoseergebnisse. Ich glaube, dass wir gemeinsam mit Mobidiag die Medizin in Estland verbessern und Laboren Lösungen anbieten können, die eine größere Wirkung für die Patienten haben", sagte Karin Kõnd, CEO von Interlux OÜ.

Die Vertriebsvereinbarung tritt sofort in Kraft und umfasst alle Amplidiag-IVD-Tests (Amplidiag H. pylori+ClariR, Amplidiag Stool Parasites, Amplidiag CarbaR+VRE, Amplidiag C. difficile+027, Amplidiag Bacterial GE, Amplidiag Viral GE und das bald verfügbare Amplidiag CarbaR+MCR) sowie das Amplidiag-Easy-Instrument.

Über Amplidiag-Produkte

Amplidiag umfasst innovative multiplexe Tests zur Erkennung gastrointestinaler Infektionen. Sie ermöglichen das Panel-Screening der wichtigsten gastrointestinalen Pathogene. Auf Grundlage der bewährten Echtzeit-PCR-Technologie gewährleisten sie eine optimale Leistungsfähigkeit, die Eignung für Screenings in großem Maßstab und die Kosteneffektivität in mittelgroßen bis großen Labors. Außerdem ermöglicht Mobidiag mit seinem Amplidiag Easy System die Prozessautomatisierung von der Probenentnahme bis zur PCR-Einrichtung.

Über Mobidiag Ltd

Das im Jahr 2000 gegründete Unternehmen Mobidiag entwickelt innovative Lösungen zur Verbesserung der Diagnostik von Infektionskrankheiten und bedient seit 2008 den europäischen klinischen Diagnostikmarkt. Mobidiag unterhält seinen Firmensitz in Espoo (Finnland) sowie Niederlassungen in Frankreich, Großbritannien und Schweden.

Mobidiag konzentriert sich auf Screenings in mittlerem und großem Maßstab mit dem neuen Amplidiag-Easy-Instrument, um die Amplidiag-Suite durch Automatisierung der Arbeitsabläufe von der Probe bis zum Ergebnis voranzubringen, sowie auf Screening-Untersuchungen mit dem neuen Novodiag-Instrument und zugehöriger Panels zur vollautomatisierten Diagnostik für gezielte und syndromische Tests, die auch in kleinerem Maßstab und in kleineren Labors eingesetzt werden können.

Über Interlux

Interlux ist ein internationales Unternehmen, das Kunden in Estland, Lettland und Litauen aus der Medizin-, Wissenschafts- und Biotechnologie-Branche sichere und effektive Technologien höchster Qualität anbietet. Seit seiner Gründung im Jahr 1994 ist das Unternehmen kontinuierlich und erfolgreich gewachsen und hat dabei sein Produktangebot ausgebaut und seine Geschäftstätigkeiten diversifiziert. Interlux hat in diesem Jahr ein Büro in Estland eröffnet, das Geschäft aktiv auf dem derzeitigen Territorium aufgenommen und deckt nun das gesamte Baltikum ab. Interlux vertritt inzwischen mehr als 250 Marken der weltweit bekanntesten Hersteller, verfügt über mehr als eine Million verschiedener Produkte sowie ein Team aus fast 100 Mitarbeitern allein in Litauen.

