Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen tun sich bis Donnerstagmittag weiter schwer. Robuste Einkaufsmanagerindizes stützen nur kurzfristig die Kurse. "Frankreich und Deutschland boomen", sagt ein Marktteilnehmer. "Damit sind die Aussichten für weiter steigende Unternehmensgewinne gut und damit auch für die Kurse", sagt er. Der europäische Sammelindex für das verarbeitende Gewerbe stieg im November auf 60 von 58,5 Punkte. Die Prognose lag bei 58,3. Der DAX verliert knapp auf 13.011 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es 0,3 Prozent auf 3.574 Punkte nach oben.

Grund für die verhaltene Reaktion dürfte die Stärke des Euro sein, der mit 1,1850 Dollar in der Nähe eines Zweiwochenhochs notiert. Technisch sei nun nach dem Ausbruch aus einer seit 2015 laufenden Seitwärtskonsolidierung der Weg bis 1,30 Dollar frei, was Druck vor allem auf den exportlastigen DAX ausüben könnte, heißt es von technischen Analysten. Belastend für den Dollar wirkt das taubenhaft aufgenommene Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung. In der Fed gibt es Zweifel, dass die Inflation in den USA mittelfristig auf 2 Prozent steigen wird. Das hätte natürlich Auswirkungen auf die Geldpolitik.

Centrica brechen nach Gewinnwarnung ein

Nach einer Gewinnwarnung wegen Belastungen im Nordamerikageschäft bricht die Aktie von Centrica an der Londoner Börse um 16 Prozent ein. Die weiteren Aussichten sind ungewiss. Centrica hat zwar mitgeteilt, das Cashflow-Ziel im laufenden Jahr zu übertreffen, dennoch sind die Aussichten für das Erdöl- und Erdgasunternehmen alles andere als sicher, wie Analyst George Salmonen von HL Equity betont.

"Schwächere Margen wegen starken Preisdrucks auf beiden Seiten des Atlantiks und eine 46 Millionen-Pfund-Abschreibung bedeuten, dass Centrica die Gewinnerwartungen verfehlen wird", so Salmonen. Die Aussage zum Cashflow könne aber der Dividende zugute kommen, wenn im Februar die Gesamtjahreszahlen anstünden.

Thyssenkrupp mit guten Geschäftszahlen

Starke operative Geschäftszahlen treiben Thyssenkrupp nach einem schwachen Start inzwischen um 2,9 Prozent nach oben. Der Stahl- und Aufzugbauer hat bei nahezu allen Kennzahlen die Erwartung übertroffen. Lediglich die ohnehin erwarteten Abschreibungen auf das Brasilien-Geschäft sorgten für ein Minus beim Jahresgewinn. Positiv seien bei Thyssenkrupp auch die Reduzierung der Verschuldung und der Auftragseingang, nur die Dividende enttäusche etwas, so Stimmen im Handel.

Im MDAX fallen derweil Salzgitter um 0,5 Prozent - belastet von einer Abstufung auf "Hold" von "Buy" durch die Deutsche Bank. Gute Geschäftszahlen sind indes keine Garantie für steigende Kurse: So stiegen Gewinn und Umsatz beim Spirituosenkonzern Remy Cointreau, dennoch fällt die Aktie um 3,3 Prozent. Die Investec-Analysten zeigen sich von der Dynamik bei den Franzosen etwas enttäuscht. Munich Re steigen um 0,2 Prozent an, nachdem sie von Societe Generale zum Kauf empfohlen worden sind.

Borussia Dortmund stehen nach dem schwachen Abschneiden in der Champions League weiter unter Druck. Oddo BHF hat nun das Kursziel für die Aktie gesenkt, die um 5,2 Prozent nachgibt. KWS Saat fallen um 1,4 Prozent. Das Saatgutzuchtunternehmen hat zu Beginn seines Geschäftsjahres 2017/18 ein gutes Geschäft mit Roggen- und Winterrapssaatgut in Europa verzeichnet, ist wegen des Fehlens von Sondereffekten aber tiefer in die Verlustzone gerutscht.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.573,67 0,31 11,02 8,61 Stoxx-50 3.171,62 -0,01 -0,18 5,35 DAX 13.011,00 -0,03 -4,04 13,33 MDAX 26.675,35 0,23 60,19 20,22 TecDAX 2.573,63 0,34 8,77 42,05 SDAX 11.749,65 -0,27 -31,49 23,43 FTSE 7.407,81 -0,15 -11,21 3,71 CAC 5.381,43 0,54 28,67 10,68 Bund-Future 163,05% -0,07 1,84 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 7:56 Mi, 17:24 % YTD EUR/USD 1,1845 +0,15% 1,1827 1,1794 +12,6% EUR/JPY 131,67 +0,05% 131,60 131,55 +7,1% EUR/CHF 1,1609 -0,05% 1,1615 1,1591 +8,4% EUR/GBP 0,8898 +0,19% 0,8881 1,1267 +4,4% USD/JPY 111,16 -0,10% 111,27 111,55 -4,9% GBP/USD 1,3311 -0,05% 1,3318 1,3288 +7,9% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,86 58,02 -0,3% -0,16 +1,5% Brent/ICE 62,92 63,32 -0,6% -0,40 +7,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.291,69 1.292,17 -0,0% -0,48 +12,2% Silber (Spot) 17,11 17,14 -0,2% -0,03 +7,5% Platin (Spot) 935,70 938,36 -0,3% -2,66 +3,6% Kupfer-Future 3,13 3,14 -0,3% -0,01 +23,9% ===

