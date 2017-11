Frankfurt - Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Industrie- und Stahlkonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) von 28 auf 25 Euro.Das operative Zahlenwerk für das vierte Geschäftsquartal 2016/17 sei im Großen und Ganzen im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Infolge deutlich höherer Sonderbelastungen seien die berichteten Wert deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Auch der Dividendenvorschlag habe die Erwartungen nicht erreicht. Zudem sei der Ergebnisausblick für 2017/18 hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Diermeier gehe nach wie vor davon aus, dass das geplante Einbringen von Steel Europe in ein paritätisches Gemeinschaftsunternehmen mit Tata Steel umgesetzt werde. Damit wäre ein weiterer großer Schritt in Richtung eines diversifizierten Industriekonzerns vollzogen.

