So konnten die Maschinenbauer in den ersten neun Monaten ihre Ausfuhren im Vergleich zum Vorjahr um nominal 7,4 % auf 124,4 Mrd. Euro steigern. Im 3. Quartal 2017 legten die Exporte um 7,1 % auf 41,4 Mrd. Euro zu. Aber auch die Einfuhr von Maschinen und Anlagen nach Deutschland wuchs im Zeitraum Januar bis September um 3,9 % auf 51,8 Mrd. Euro an.

Qualität und Service geben den Ausschlag

"Erfreulich ist, dass das Wachstum auf breiter regionaler Basis stattfindet", erklärt VDMA-Chefvolkswirt Dr. Ralph Wiechers. "Allen politischen Unsicherheiten zum Trotz ...

