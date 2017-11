Berlin (ots) - Anlässlich der heute vom Statistischen Bundesamt veröffentlichten BIP-Zahlen äußert sich BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang: "Stabile wirtschaftliche Lage für Wachstumsvorsorge nutzen".



- "Die deutsche Industrie bleibt Exportmotor und Kraftzentrum der größten Volkswirtschaft Europas. Unsere Unternehmen profitieren in großem Maße von der konjunkturellen Erholung in Europa und der Belebung des Welthandels. Die Industrie wächst sogar stärker als das Bruttoinlandsprodukt insgesamt. Der BDI erwartet für das laufende Jahr ein Plus der Produktion im verarbeitenden Gewerbe um drei Prozent und einen BIP-Anstieg von mindestens zweieinviertel Prozent.



- Globale Risiken wirken sich früher oder später auf die Exportnation Deutschland aus. Die stabile wirtschaftliche Lage muss für Wachstumsvorsorge genutzt werden.



- Unsere Unternehmen fordern klare Signale für Investitionen am Standort Deutschland. Wir benötigen massive öffentliche Investitionen in unserem Land, deshalb brauchen wir eine handlungsfähige und stabile Regierung. Deutschland ist angewiesen auf schnelleres Internet und bessere Bildung, sichere Straßen und stabile Energienetze. Die gute Wirtschaftslage ist kein Freifahrtschein zum Ausruhen auf Erreichtem."



