FRANKFURT (Dow Jones)--Der Ticketvermarkter CTS Eventim muss seine geplante Übernahme der Konzert- und Veranstaltungsagentur Four Artists ad acta legen. Das Bundeskartellamt hat den Zusammenschluss der beiden Unternehmen untersagt und das mit der bereits marktbeherrschenden Stellung von CTS Eventim begründet.

"CTS Eventim ist als Anbieter des mit Abstand größten Ticketsystems in Deutschland marktbeherrschend", erklärte Bundeskartellamtspräsident Andreas Mundt. "Veranstalter von Konzerten oder Tourneen sind auf CTS ebenso angewiesen wie Vorverkaufsstellen, die Tickets vertreiben." Auch beim Ticketvertrieb über den eigenen Online-Shop Eventim.de habe CTS Eventim eine starke Marktstellung und sei in der Vergangenheit bereits durch die Übernahme verschiedener Veranstalter gewachsen.

"Durch den Erwerb von Four Artists würde das Unternehmen Kontrolle über weitere, relevante Ticketkontingente erhalten und seine Marktposition weiter ausbauen," so Mundt weiter. Das würde nach Einschätzung der Kartellhüter zu einer erheblichen Behinderung wirksamen Wettbewerbs führen. Zu den von Four Artists vertretenen Künstlern, für die das Unternehmen Konzerte organisiert und vermarktet, zählen ca. 300 nationale und internationale Künstler, u.a. Die Fantastischen Vier, Clueso, Marteria, David Guetta, Rea Garvey und Andreas Bourani.

Die im MDAX notierte CTS Eventim hatte im März angekündigt, Four Artists mit Sitz in Berlin übernehmen zu wollen. Ein Preis wurde nicht genannt.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/mgo

(END) Dow Jones Newswires

November 23, 2017 07:11 ET (12:11 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.