Berlin (ots) - Der Sozialflügel der CDU hat an die SPD appelliert, sich nicht länger einer großen Koalition zu verweigern. "Die SPD ist es den Arbeitnehmern schuldig, dass sie Verantwortung übernimmt", sagte der Vorsitzende der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA), Karl-Josef Laumann, dem Berliner "Tagesspiegel" (Donnerstagausgabe). Gleichzeitig verlangte er Offerten seiner eigenen Partei an die Sozialdemokraten.



