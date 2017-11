Kiel (ots) - Zur heutigen (23.11.2017) Pressekonferenz zur Unterstützung der Minority-Safe-Pack-Initiative erklärt die stv. Vorsitzende und minderheitenpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, Birte Pauls: In vielen europäischen Staaten werden Minderheiten noch immer nicht anerkannt, sondern unterdrückt oder gar verfolgt. Die von der föderalistischen Union Europäischer Nationalitäten (FUEN) organisierte Bürgerinitiative "Minority Safe Pack", hat den Schutz und die Anerkennung von Minderheiten zum Inhalt. Insgesamt gehören knapp 100 Mio. Menschen in der EU einer autochthonen Minderheit oder Volksgruppe an - also jeder 7. Bürger.



Minderheitenpolitik hat einen hohen Stellenwert für die SPD Schleswig-Holstein. Unser umfangreiches politisches Engagement in diesem Bereich zeigt, dass die Unterstützung von Minderheiten für uns eine Herzensangelegenheit war und ist. Wir haben zur Unterstützung der Bürgerinitiative deshalb bereits im Juni einen entsprechenden Antrag in den Landtag eingebracht, der eine feste Verankerung und Durchsetzung der Interessen von nationalen Minderheiten und Sprachminderheiten in der Europäischen Kommission einfordert. Seither haben wir durch wiederholte und öffentlichkeitswirksame Unterstützungsaufrufe und Fotoaktionen immer wieder Menschen auf dieses Thema aufmerksam gemacht.



