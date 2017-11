Die deutschen Maschinenbauer profitieren von der guten Weltwirtschaft und einem florierendem Exportgeschäft.

Die Erholung der Weltwirtschaft kurbelt das Exportgeschäft der deutschen Maschinenbauer an. In den ersten neun Monaten gingen Maschinen und Anlagen "Made in Germany" für 124,4 Milliarden Euro ins Ausland, wie der Branchenverband VDMA am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Das waren 7,4 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. ...

