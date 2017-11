Zürich - AXA Investment Managers hat mit dem AXA World Funds Framlington Digital Economy einen Aktienfonds lanciert, der gezielt in die digitale Wirtschaft investiert. Im Fokus des Fonds stehen Unternehmen, die sich auf den Discovery- und den Entscheidungsprozess sowie auf die Auslieferung im E-Commerce spezialisiert haben.

Darüber hinaus investiert der Fonds in so genannte Enabler, Unternehmen also, die Firmen mit traditionellen Geschäftsmodellen dabei helfen, die Vorteile der digitalen Welt für sich zu nutzen. Verantwortlicher Fondsmanager des in Luxemburg domizilierten Fonds in der Rechtsform einer SICAV ist Jeremy Gleeson, unterstützt vom Framlington Equities Thematic Investmentteam.

"Wenn man bedenkt, dass gegenwärtig nur 9 Prozent der globalen Einzelhandelsumsätze online abgewickelt werden und die Wachstumsprognosen für den Onlinehandel bei durchschnittlich 14 Prozent pro Jahr für die nächsten fünf Jahre liegen, lässt sich mit Fug und Recht sagen, dass wir noch am Beginn der digitalen Ära stehen. Die stetigen technologischen Fortschritte verändern unseren Alltag. Diese digitale Reise hat gerade erst begonnen, und wir sind überzeugt, dass sie eine riesige Chance für Investoren darstellt", sagt Gleeson.

Gleeson sieht vor allem zwei wesentliche Treiber für diese Entwicklung: einerseits die Möglichkeit, über vernetzte Endgeräte auf Produkte und Dienstleistungen zuzugreifen, und ande-rerseits die demografische Entwicklung. "Das Smartphone, das die meisten von uns ständig mit sich herumtragen, bietet einen Zugang zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...