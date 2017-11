Das Kaufinteresse rund im die Gemeinschaftswährung bleibt ungebrochen und so kann der EUR/USD nun das Mehrtageshoch in der Mitte der 1,1800 testen. EUR/USD Ziel ist nun die 1,1860 Das Paar baut am Donnerstag seine Aufwärtsbewegung in den Bereich der 1,1850 aus, was vor allem auf die Schwäche rund um den Greenback zurückzuführen ist. Hinzu kommen noch ...

