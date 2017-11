Das Institut Curie hat eine ehrgeizige Strategie für Technologietransfer und Partnerschaftsbildung mit innovativen Unternehmen verabschiedet. Diese neue Dynamik im Rahmen des 2015-2020 MC21 Strategieplans (Marie Curie des 21.Jahrhunderts) zielt auf eine Etablierung des Institut Curie als Standard für Technologietransfer in der Onkologie.

Die strategische Zielsetzung besteht darin, die Forscher und Ärzte des Institut Curie bei Schutz, Entwicklung und Vermarktung ihrer Erfindungen besser zu unterstützen und die Förderung der Zusammenarbeit mit innovativen Unternehmen weiter zu verstärken.

"Das Ziel ist die Optimierung der Identifizierung, der Förderung und des Transfers aller wissenschaftlichen, technologischen und medizinischen Ressourcen des Instituts im Rahmen eines offenen innovativen Ansatzes, so Amaury Martin, seit 2016 Executive Director des Institut Curie Technology Transfer and Industrial Partnerships Department. "Unser Ziel ist die Erhebung des Institut Curie zum Standard für Technologietransfer in der Onkologie. Hierfür nutzen wir die besten Ergebnisse aus unseren grundlegenden, translationalen und klinischen Forschungsarbeiten."

Zwei Prioritäten stehen im Zentrum des neuen Ationsplans: die Förderung früher Beschaffung und Identifizierung von Innovationen und die Beschleunigung des Prozesses der Identifizierung und Förderung von Startup-Projekten seitens des Institut Curie.

Ein vollständiges Angebot im Hinblick auf die Förderung, Finanzierung und Durchführung von Startup-Projekten seitens des Institut Curie wird mit spezifischen personellen und finanziellen Ressourcen erstellt. Zwei Programme zur Beschaffung und Identifizierung von Innovationen werden bis Ende 2017 zur Verfügung stehen. Zu den Zielen gehören die Schulung der Forscher und Ärzte im Hinblick auf den Schutz ihrer Innovationen, um die Reichweite ihres Proof-of-Concepts besser identifizieren und unterstützen zu können.

Darüber hinaus werden Anstrengungen zur Konsolidierung der IP-Strategie (Intellectual Property) unternommen, insbesondere in strategischen Bereichen wie Datenschutz, Bioinformatik, medizinische Technologien und zur Erleichterung von Partnerschaften mit Unternehmen durch Einführung einer internen Förderungspolitik bis zum Jahr 2019 und Konsolidierung von Rahmenvereinbarungen, die mit Pharmaunternehmen auf institutioneller Ebene unterzeichnet werden.

"Während wir den einhundertfünfzigsten Geburtstag unserer Gründerin Marie Curie begehen, darf unser Institut nicht in seinen Bemühungen nachlassen, eine treibende Kraft bei der Betonung der Bedeutung von Innovationen für unsere Gesellschaften zu sein. Die Aufgabe wird darin bestehen, das Gleichgewicht zu wahren zwischen offener Forschung zur Klärung fundamentaler wissenschaftlicher Sachverhalte und der Gewährleistung, dass der Innovationstransfer die Partnerunternehmen so früh wie möglich zu einer gerechten Aufteilung der Einnahmen führt, um die Investitionskapazität des Instituts aufrechtzuerhalten", ergänzte Amaury Martin.

Weitere Informationen: https://techtransfer.institut-curie.org/news/innovation/making-institut-curie-reference-technology-transfer-oncology-0

Ausgewählte Daten:

18 Startups seit 2003 entwickelt

514 aktive Patente, darunter 72% lizenziert

40 neue Forschungskooperationsverträge im Jahr 2016 unterzeichnet

Mehr als 60 neue Verträge für klinische Studien mit industrieller Förderung im Jahr 2016

4 Rahmenvereinbarungen, Kooperationen oder Industrial Chairs seit Anfang 2015 unterzeichnet

3ERC Proof-of-Concept vor Abschluss

