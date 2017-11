Die chinesische Solarindustrie hat seit langem Schwierigkeiten, enormes Wachstum in Gewinne oder hohe Bewertungen an den US-Börsen umzuwandeln. Das ist ein Grund für den aktuellen Trend, die wenigen verbleibenden chinesischen Solarproduzenten zu privatisieren und von den Marktbeobachtern fernzuhalten.



JA Solar (WKN:A1J87E) erhielt jüngst ein Privatisierungsangebot. Dieses Angebot bewertet das Unternehmen mit 362,1 Millionen US-Dollar bzw. 7,55 US-Dollar pro Aktie. Das scheint für ein Unternehmen mit einem Umsatz von 2,6 Milliarden US-Dollar im vergangenen Jahr verrückt zu sein, doch so ist es gerade um die Solarindustrie bestellt. Es folgt ein Blick auf dieses Angebot und was es für die Solarindustrie im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...