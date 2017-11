Mehr zum Thema: Zeitplan aus den Fugen Honda verschiebt Werkseröffnung in Brasilien um Jahre Massive Probleme für Honda bei der Inbetriebnahme des neuen Werks in Brasilien. Wie der Autobauer einräumte, kann die Produktion in Itirapina nicht wie geplant 2018 starten. mehr... Nachdem der brasilianisch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...