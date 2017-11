Frankfurt am Main - Der Euro hat am Donnerstag seine deutlichen Gewinne vom Vortag ausgebaut und ist im Vormittagsverlauf weiter gestiegen. Die Gemeinschaftswährung kostet gegen Mittag 1,1845 USD und damit mehr als am Vorabend und früheren Donnerstagmorgen.

Auch das Währungspaar EUR/CHF behauptet sich gut und bewegt sich weiterhin über 1,16. Aktuell notiert der Euro bei 1,1611 nach 1,1602 CHF am Mittwochabend. Der amerikanische Dollar stand dagegen weiter unter Druck. Gegenüber dem Schweizer Franken sank er auf 0,9802 nach 0,9814 CHF.

Am Markt werden mehrere ...

