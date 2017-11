Laut eines Bericht des Bayerischen Rundfunk (BR) will Horst Seehofer (CDU) sein Amt als bayerischer Ministerpräsident vermutlich an Finanzminister Markus Söder (CSU) abgeben. Der Sender berief sich auf Mitglieder der Landtagsfraktion.

"Die Entscheidung soll erst im Dezember nach einer Sitzung des Parteivorstands fallen", relativierte der CSU-Fraktionsvorsitzende Thomas Kreuzer diesen Bericht. Es seien überhaupt keine Personen genannt worden, so Kreuzer weiter. Eine Mitgliederbefragung sei jedenfalls nicht geplant. Der CSU-Parteitag findet am 15. Dezember in Nürnberg satt, spätestens dann wird die neue CSU-Spitze wohl stehen.