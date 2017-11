Bonn (ots) - Krise im Libanon, Krieg in Syrien, Kämpfe im Irak, eine humanitäre Katastrophe im Jemen - und zwei Antagonisten, die um die Vormachtstellung kämpfen: Saudi-Arabien und der Iran. "Wir erleben derzeit eine neue Qualität des regionalen Hegemonialkonflikts zwischen Iran und Saudi-Arabien. Dabei geht es auch um die Gestalt des Nahen und Mittleren Ostens nach dem Ende des Krieges in Syrien", sagt Volker Perthes, Direktor der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP).



Welche Interessen verfolgen die einzelnen Akteure? Wie ernst ist die Ankündigung des saudischen Kronprinzen zu nehmen, das Land zu modernisieren? Ist ein Ende des Krieges in Syrien nun doch in Sicht? Über diese und andere Fragen spricht Michael Krons "Im Dialog" mit dem Politikwissenschaftler Professor Volker Perthes.



"Europäer und andere externe Akteure können Ordnung, Frieden sowie Sicherheit im Nahen und Mittleren Osten nicht von außen herstellen", so Perthes. "Sie brauchen regionale Partner, die selbst Verantwortung übernehmen, nicht zuletzt, wo es darum geht, eine haltbare regionale Ordnung zu entwickeln."



OTS: PHOENIX newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6511 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6511.rss2



Pressekontakt: phoenix-Kommunikation Pressestelle Telefon: 0228 / 9584 192 Fax: 0228 / 9584 198 presse@phoenix.de presse.phoenix.de