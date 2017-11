Der USD/CHF steht die 3. Sitzung in Folge unter Verkaufsdruck und so fällt der Kurs am Donnerstag unter den sehr wichtigen 200-Tage-SMA. Das Paar baut seinen bearish Ausbruch aus der 4-Tage Range aus und so fällt der Kurs aus dem Bereich der 0,9950 (Dienstag) um -150 Pips. Das dovish FOMC Sitzungsprotokoll zeigte, dass sich die Politiker Sorgen um ...

