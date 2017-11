Ein Jura-Professor an der Uni Leipzig hetzt gegen Ausländer. Die Landesregierung ist alarmiert, Kollegen entsetzt, Studierende protestieren. Die Uni prüft nun dienstrechtliche Schritte. Das ruft die AfD auf den Plan.

In der Universität Leipzig hängt der Haussegen mächtig schief. Grund sind ausländerfeindliche Äußerungen des Jura-Professors Thomas Rauscher. Über seinen inzwischen gelöschten Twitter-Account veröffentlichte er Kommentare, die von Experten als "offene rassistische Diskriminierung" eingestuft werden.

Die Landesregierung reagierte mit scharfer Kritik, die Universität mit der Prüfung dienstrechtlicher Schritte, was vielen Studierenden aber nicht weit genug geht; sie fordern seine Entlassung. Unterstützung erhält Rauscher von der AfD, die die "Freiheit der Wissenschaft" bedroht sieht.

Dass der Fall so große Wellen schlägt, dürfte an der Qualität der von Rauscher gemachten Aussagen liegen. Denn umstritten ist der Wissenschaftler in der Universität schon länger. Doch man ließ ihn bislang gewähren und verbuchte seine Verlautbarungen unter dem Recht auf Meinungsfreiheit. Jetzt aber scheint Rauscher den Bogen überspannt zu haben.

Tim Drygala, der als Dekan die Juristenfakultät an der Universität, sieht nunmehr "dienstrechtliche Belange berührt". "Es ist natürlich sehr problematisch, wenn der Professor Studenten aus Ländern unterrichtet, die er bezichtigt, nichts auf die Reihe zu bekommen und unseren Wohlstand zu stehlen", sagte Drygala dem "Stern". Zudem seien Rauschers Veranstaltungen Pflichtveranstaltungen. "Die Studenten müssen sie belegen, sonst können sie kein Staatsexamen machen, man kann Professor Rauscher nicht ausweichen."

Dass Rauscher seine Aussagen als Privatsache verstehe, lässt Drygala nicht gelten. Natürlich habe dies Rückwirkungen auf das Amt und die Fakultät. "Privat ist zuhause am Kaffeetisch - aber nicht auf Twitter mit 1300 Followern." Und selbst wenn der Professor in Vorlesungen nichts gegen eine gewisse Gruppe sage: "Der Eindruck "Ich will dich hier nicht haben" ist trotzdem in der Welt."

Rauscher, der seit vielen Jahren Direktor des Instituts für ausländisches und europäisches Privat- und Verfahrensrecht der Uni ist, schrieb etwa in einem Tweet: "Wir schulden den Afrikanern und Arabern nichts. Sie haben ihre Kontinente durch Korruption, Schlendrian, ungehemmte Vermehrung und Stammes- und Religionskriege zerstört und nehmen uns nun weg, was wir mit Fleiß aufgebaut haben." In einem anderen Kommentar gab er ein "weißes Europa" als "wunderbares Ziel" aus.

Hinterher stellte er klar, dass er sich mit dem Satz "Ein weißes Europa brüderlicher Nationen. Für mich ist das ein wunderbares Ziel!" auf eine Demonstration zum polnischen Unabhängigkeitstag in Warschau bezogen habe, bei der der Satz auf Transparenten zu sehen war. Dem Portal "Bento" sagte er, das "weiße Europa" sei eine "Chiffre für das Christentum, europäische Kultur und Tradition und, ja, auch dies, Menschen weißer Hautfarbe geprägte europäische Identität".

Im Mitteldeutschen Rundfunk sprach er zudem von einer "klar böswilligen Neigung, Dinge misszuverstehen". Den Rassismusvorwurf weist er von sich: ...

