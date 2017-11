Heubach (ots) -



Nach langer Entwicklungs- und Testphase ist es dem Süddeutschen Online-Fachhändler Betten.de gelungen, ein neuartiges Matratzenkonzept auf den Markt zu bringen. Mit der Wendematratze "Finn" kann jede Person bis 130 kg Körpergewicht ihr bevorzugtes Liegegefühl genießen und dabei ergonomisch optimal liegen.



Die in Deutschland hergestellte Matratze "Finn" setzt auf ein innovatives Wendesystem, das auf einem geteilten Matratzenkern und einem geteilten Bezug - jeweils mit unterschiedlich festen Seiten - beruht. So ist es möglich, für jede Schlafposition und jeden Körpertyp das individuell gewünschte Liegegefühl in einer einzigen Matratze zu vereinen.



Die neue ergonomische Wendematratze richtet sich insbesondere an Personen, die wenig Zeit für die Suche nach einer passenden Matratze haben, die kein überteuertes Produkt kaufen möchten und die schnell eine perfekt passende Bettausstattung benötigen. Der Käufer kombiniert einfach zu Hause die gewünschte Kern- und Bezugsseite und erhält so den für ihn perfekten Liegekomfort.



Ergonomischer Liegekomfort



Die beiden Kernseiten aus EF-Schaum bieten neben unterschiedlichen Festigkeiten auch ergonomische Einschnitte. Diese werden benötigt, um insbesondere Personen in Seitenlage optimal zu stützen und einsinken zu lassen. Je nach gewählter Bezugsseite wird das Einsinkverhalten des Kerns nochmals unterstützt oder etwas abgemildert, sodass ein individuell passender und vor allem ergonomischer Liegekomfort entsteht.



Ergänzt wird das Angebot der 4-in-1-Wendematratze "Finn" durch die Möglichkeit, diese 100 Nächte uneingeschränkt testen zu können. Außerdem bietet Betten.de 10 Jahre Garantie.



