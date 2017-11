Unter fundamentalen Aspekten sollte man sich das anstehende OPEC-Treffen in Wien am 30.11. vormerken. Wird sich das Kartell noch einmal zu weiteren Kürzungsmaßnahmen entschließen können? Der Erfolg der bisherigen Maßnahmen ist eher als bescheiden zu bezeichnen. Doch die fundamentalen Aspekte lassen wir an dieser Stelle einmal beiseite. Diese hatten wir in zurückliegenden Kommentierungen ausführlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...